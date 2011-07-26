Президент Польщі: Грузія обрала правильний шлях

Польща підтримує прагнення Грузії в ЄС і НАТО і сприятиме їй на цьому шляху, заявив сьогодні в Батумі на спільній прес-конференції з президентом Грузії Михайлом Саакашвілі президент Польщі Броніслав Коморовський.

«Грузія стоїть на правильному шляху і ми цілком підтримуємо вашу країну на шляху демократичного реформування і євроінтеграції», - цитує Грузія-онлайн.

Коморовський наголосив необхідність підвищення рівня відносин між Грузією і ЄС. «Ми повинні підняти на новий рівень ці відносини, і Польща готова відіграти в цьому свою роль», заявив президент країни, яка нині головує в ЄС.

Він закликав польських бізнесменів інвестувати фінанси в економіку Грузії. «Проте це не має бути односторонній рух, грузинський бізнес активніше повинен входити на ринки ЄС, у тому числі й Польщі», сказав Коморовський.

Президент Грузії зі свого боку наголосив, що Польща є важливою країною для регіону і «посилення Польщі в ЄС дозволить країнам, які претендують на вступ до НАТО, з більшим оптимізмом дивитися в майбутнє». «Польща формується в сильну регіональну державу, яка успішно подолала економічну кризу, що є заслугою цього уряду, і нині президент Польщі веде збалансовану зовнішню політику», зазначив він.

Саакашвілі запевнив, що Грузія з увагою чекає саміту щодо європейського сусідства. «Ми сподіваємося на посилення інтеграційних процесів з країнами сусідами ЄС», - сказав він.