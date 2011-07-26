Норвезький убивця тиждень перебував у Білорусі

Підозрюваний у здійсненні подвійного теракту в Норвегії Андерс Брейвік відвідував Білорусь, повідомляє Бі-бі-сі.

"До Державного прикордонного комітету звертаються представники засобів масової інформації з проханням повідомити про факт перетину кордону громадянином Норвегії Андерсом Брейвіком", йдеться в повідомленні на офіційному сайті комітету.

"Інформуємо, що за даними Держприкордонкомітету громадянин Норвегії Андерс Брейвік справді відвідував Білорусь у 2005 році".

За даними прикордонників, Брейвік прибув до національного аеропорту "Мінськ" як турист рейсом з Відня 4 березня і вилетів зворотним рейсом 11 березня 2005 року за дійсними документами.

"Підстав для непропуску через кордон, а також претензій до громадянина Андерса Брейвіка з приводу перебування на території Республіки Білорусь не було", йдеться в повідомленні.