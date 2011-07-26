МВФ: дефолт США призведе до жахливих наслідків
22:39, 26 липня 2011Світ
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Обама закликав Конгрес до компромісу
Глава Міжнародного валютного фонду Крістін ЛАГАРД закликала США якнайшвидше вирішити питання про підвищення ліміту державного боргу, аби уникнути технічного дефолта.
Як повідомляє Радіо «Свобода», за словами К.ЛАГАРД, яка виступала у вівторок в Нью-Йорку, подальше зволікання може призвести до "жахливих" наслідків для економіки.
Президент США Барак ОБАМА напередодні знову закликав Конгрес до компромісу. Демократи і республіканці розходяться в поглядах щодо шляху скорочення бюджетного дефіциту. Якщо вони не досягнуть згоди, 2 серпня держава формально не зможе відповідати з низки своїх боргових зобов`язань.
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