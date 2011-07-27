Україна і Сінгапур зацікавлені одне одним

Україна розглядає розвиток відносин із Сінгапуром як один з пріоритетних напрямків своєї зовнішньої політики в Азійсько-Тихоокеанському регіоні та підтверджує готовність до взаємовигідного співробітництва.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, про це заявив радник Президента - керівник Головного управління з питань міжнародних відносин Адміністрації Президента України Андрій ГОНЧАРУК під час зустрічі з делегацією Сінгапуру на чолі зі Спеціальним посланником Республіки Сінгапур в Україні Тоні СІДДІКІ.

За його словами, під час зустрічі сторони обговорили широке коло питань двосторонньої співпраці. Особливу увагу було приділено стану виконання домовленостей сторін, досягнутих під час державного візиту Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА до Республіки Сінгапур 27-29 березня.

У ході зустрічі було наголошено на необхідності послідовної та системної реалізації досягнутих домовленостей на найвищому рівні в повному обсязі та у визначені терміни. “Зокрема, важливим завданням є започаткування діяльності Українсько-сінгапурської ділової ради, яка покликана стати практичним механізмом розвитку співпраці між двома країнами”, – зазначив під час зустрічі А.ГОНЧАРУК.

Крім цього, сторони обговорили можливість спільної реалізації перспективних проектів в Україні. Зокрема, йшлося про залучення сінгапурських інвесторів до розбудови суднобудівної галузі та портової інфраструктури України. Також була підтверджена обопільна зацікавленість у використанні досвіду та ресурсів сінгапурських компаній у рамках реалізації національних проектів «Доступне житло» та «LNG-термінал», а також під час підготовки та проведення в Україні Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Учасники зустрічі також обговорили також перспективні напрямки співробітництва сторін у торговельно-економічній та інвестиційній галузях, питання розвитку двосторонньої нормативно-правової бази та погодилися із необхідністю активізації спільних зусиль, спрямованих на змістовне наповнення взаємин у всіх сферах з метою досягнення практичних результатів.