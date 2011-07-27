Саакашвілі категорично проти європейської ізоляції Білорусі

Президент Грузії Михайло Саакашвілі виступив категорично проти європейської ізоляції Білорусії. Як повідомив він у Батумі на спільному брифінгу з президентом Польщі Броніславом Коморовським, твердження, що Росія демократичніша за Білорусь, - "абсурдне".

"Ми з великим інтересом спостерігаємо за ситуацією в Білорусії. Ми добре розуміємо, які проблеми існують в Білорусії, але водночас ми добре знаємо, що твердити, ніби Росія демократичніша за Білорусь - абсурд. Білорусія не здійснює окупацію сусідніх країн", - наводить його слова РосБізнесКонсалтинг.

На його думку, політика ізоляції Республіки Білорусь "є прямий шанс, що суверенітет Білорусі реально завершиться і буде підконтрольний сьогоднішньому урядові Росії". Таке становище М.Саакашвілі назвав "контрпродуктивним". "Вважаю, що діалог і відверта розмова з Білоруссю з усіх питань є необхідні", - заявив він.