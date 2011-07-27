Помер кінооператор, який зняв "Біле сонце пустелі"

У Санкт-Петербурзі на 85-му році життя помер відомий радянський і російський кінооператор Едуард Розовський.

На рахунку Е.Розовского участь в зйомках 78 фільмів. Серед його робіт - "Біле сонце пустелі", "Людина-амфібія", "Начальник Чукотки", "Старі стіни", "Строгови", "Благочестива Марта", "Сільва", "Сократ" та багато інших.

Трагедія сталась у вівторок, 26 липня, коли Е.Розовский на своєму автомобілі їхав з Петербурга в Приозерськ, де його дача, пише "Комсомольская правда". Несподівано за кермом він знепритомнів, врізався в дерево і помер на місці.

Едуард Розовський народився 14 грудня 1926 р. У 1950 р. закінчив операторський факультет ВДІКу, працював оператором-постановником на Ленфільмі. У 1997 р. йому було присвоєне звання народного артиста Росії.

Останні роки завідував кафедрою операторського мистецтва в Санкт-Петербурзькому державному університеті кіно і телебачення.