У Туреччині - землетрус
13:48, 27 липня 2011Світ
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Магнітудою 5,0 балів
Землетрус магнітудою 5,0 стався в середу в провінції Конья в центральній Туреччині, дані про жертви й руйнування поки не надходили, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на сейсмообсерваторію Босфорського університету.
Епіцентр землетрусу знаходився в повіті Илгин.
Землетруси в Туреччині, значна частина якої розташована в зонах сейсмічної активності, відбуваються досить часто. В серпні й листопаді 1999 року в районі Мармурового моря сталися землетруси магнітудою 7,4, які забрали понад 18 тисяч життів.
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