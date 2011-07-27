Близько 100 російських туристів отруїлися в Туреччині

Близько 100 російських громадян звернулися до клініки м.Аланья (Туреччина) із симптомами харчового отруєння, йдеться в повідомленні Федерального агентства у справах туризму (Ростуризм). Всім постраждалим надана медичну допомогу в повному обсязі. У лікарнях залишаються 8 туристів, яких лікарі готують до виписки.

Інцидент стався в готелі Club Gunes Garden (Аланья). Як уточнює РосБізнесКонсалтинг, до готелю терміново прибули представники Міністерства охорони здоров`я і Міністерства сільського господарства Туреччини, які взяли проби продуктів харчування і води. Про осередок інфекції та її характер можна буде судити за наслідками експертизи.