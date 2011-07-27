У Росії підвищать пенсійний вік з посиланням на Україну

Заступник міністра фінансів Росії Сергій Шаталов закликав росіян підготуватися до підвищення пенсійного віку до 65 років. На думку урядовця, людям слід "звикнути до цієї думки". Про це він заявив 26 липня в ефірі радіостанції "Эхо Москвы".

За словами Шаталова, підвищення матиме поступовий характер і, згідно з одним із можливих варіантів, може розтягнутися в часі на 15 років. Пенсійний вік за цей період збільшуватиметься "по третині року щорік".

Чиновник зазначив, що при такому сценарії "ті люди, які вже близькі до пенсійного віку, практично не відчують нічого". Молодь, на думку Шаталова, сприйме подібну реформу "з великим розумінням".

Сергій Шаталов нагадав, що раніше на підвищення пенсійного віку "пішли всі держави", зокрема Україна. У липні Верховна Рада затвердила законопроект, що збільшує вік виходу на пенсію для жінок з 55 до 60 років. У 2010 році влада в кількох країнах Європи в рамках скорочення держвидатків ухвалили аналогічні рішення.

У Росії можливе підвищення пенсійного віку обговорюється вже кілька років, нагадує Лента.ру. У жовтні 2010 року міністр фінансів Олексій Кудрін припустив, що протягом п`яти-семи років вік виходу на пенсію може бути підвищений для чоловіків до 62 років, а для жінок - до 60 років з нинішніх 60 і 55 років відповідно.