Британія визнала повстанців урядом Лівії

Британія визнала лівійських повстанців законним урядом країни і вестиме справи з Національною перехідною радою Лівії так само, як і з іншими іноземними урядами, заявив голова британського МЗС Вільям Хейг, повідомляє Бі-бі-сі.

Британія також розморозить лівійські активи об`ємом в 150 млн. доларів, щоб допомогти Національній перехідній раді поставити країну на ноги.

За словами Хейга, повстанцям буде запропоновано призначити нового посла Лівії у Великобританії після того, як раніше в середу британський уряд заявив про висилку всіх працівників лівійського посольства в Лондоні.