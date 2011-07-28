Член Європарламенту схвалив ідеї норвезького терориста

Член Європарламенту від італійської націоналістичної партії схвалив ідеї норвезького терориста Брейвіка

Київ. 28 липня. УНІАН. Член Європейського парламенту від італійської націоналістичної партії "Ліга Півночі" Маріо БОРГЕЗІО схвалив радикальні ідеї, висловлені норвезьким терористом Андерсом БРЕЙВІКОМ, повідомляє NEWSru.

Виступаючи в ефірі радіостанції Il Sole-24 Ore, депутат розкритикував вбивство людей, до якого вдався А.БРЕЙВІК, проте висловив схвалення його позиції. "Окремі висловлені ним ідеї хороші, за винятком насильства. Деякі з них просто чудові", - сказав М.БОРГЕЗІО.

Зокрема, європарламентарію сподобалося переконання А.БРЕЙВІКА у необхідності загального опору європейських країн ісламізації континенту. Як відзначає Бі-Бі-Сі, "Ліга Півночі", до якої належить депутат, відома своєю антиісламською риторикою.