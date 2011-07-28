Грецькі військові оглянули Севастополь

Командувач Військово-морських сил Збройних сил України адмірал Віктор МАКСИМОВ сьогодні у Севастополі зустрівся з грецькою військовою делегацією, очолюваною командувачем ВМС Грецької Республіки віце-адміралом Дімітріосом ЕЛЕФСІНІОТІСОМ.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі командування українських ВМС, В.МАКСИМОВ під час зустрічі відзначив, що флоти співпрацюють з 1995 року, і він «дуже задоволений взаємовідносинами між флотами України та Грецької Республіки».

За словами адмірала, грецькі військові моряки постійно беруть участь в українсько-американському навчанні серії «Сі Бриз», кораблі ВМС Греції часто заходять з візитами до українських портів, а представники українських ВМС є бажаними гостями у грецьких портах, зокрема, у військово-морській базі Суда-Бей.

Командувач українського флоту висловився за подальше розширення співробітництва, зокрема, у питаннях військово-технічної співпраці, обміну досвідом у підготовці екіпажу підводного човна, курсантів вищих військово-морських навчальних закладів, а також майбутньої участі представників ВМС України в операції ЄС по боротьбі з піратством «Аталанта».

Командувач ВМС Греції подякував українському колезі за теплу атмосферу, що супроводжує візит грецької делегації у Севастополь. «Вважаю, мій нинішній візит до Севастополя є точкою оновлення відносин між ВМС Греції та ВМС України, і не тільки в плані обміну візитами кораблів, які будуть завжди гостинно прийняті. Ми готові до різностороннього співробітництва з українськими військовими моряками, і впевнений, що надалі воно буде зміцнюватись і розвиватися», - зазначив віце-адмірал.

У рамках візиту до Севастополя члени грецької делегації також відвідали Контактний пункт ВМС України в операції «Активні зусилля» та Академію ВМС імені П.С. Нахімова, історичні та визначні місця міста і Кримського півострова.

Делегацію супроводжує військовий аташе при Посольстві Грецької Республіки в Україні полковник Васілеіос АГОРОГІАНІС.

Офіційний візит делегації ВМС Грецької Республіки до Криму і Севастополя триватиме до 30 липня.