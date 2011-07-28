Медведєв заборонить американцям їздити до Росії

Президент Росії Дмитро Медведєв доручив міністерству закордонних справ скласти список американських громадян, в`їзд яким до РФ буде заборонений. Такий крок буде зроблений у відповідь на санкції Держдепартаменту США проти російських чиновників, причетних до смерті юриста Сергія Магнітського. Про це, як пише "Коммерсант`", заявила прес-секретар президента Наталія Тімакова.

Тімакова зазначила, що позиція Держдепартаменту США викликала у Кремля "подив", оскільки американська сторона взяла на себе "невластиві" функції, не чекаючи рішення російських судів у справі про загибель юриста фонду Hermitage Capital в СІЗО.

Раніше санкції Держдепартаменту розкритикував МЗС РФ, назвавши їх спробою покарання громадян іноземної держави. У повідомленні російського зовнішньополітичного відомства також ішлося, що Москва не залишить дії Вашингтона без належної відповіді.

У Держдепартаменті 27 липня 2011 року офіційно підтвердили факт заборони на видачу віз деяким російським чиновникам, яких влада США вважає причетними до смерті Магнітського.

До контрсписку Кремля можуть бути включені американські чиновники, які "порушують права росіян".

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