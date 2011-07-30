Землетрус на кордоні Китаю і Киргизії

Землетрус силою 5 балів за 12-бальною шкалою МСК стався у суботу на південному сході Киргизії в районах, що межують з Китаєм, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на прес-службу МНС республіки.

"За даними інституту сейсмології національної академії наук сила поштовху в епіцентрі досягала 5 балів. Землетрус відчувався в селі Нура - 5 балів, у селі Еркештам - 4-5 балів", - повідомляє прес-служба.

У жовтні 2008 року село Нура було майже вщент зруйноване 8-бальним підземним поштовхом. Тоді загинули 75 чоловік, ще 150 дістали поранення.

За попередніми даними МНС Киргизії жертв і руйнувань немає.

Два підземні поштовхи силою 8 і 3,5 балів за 12-бальною шкалою МСК сталися 20 липня в Баткенській області на півдні Киргизії. Їх епіцентр був у 52 км на схід від обласного центру міста Баткен і в семи кілометрах від села Радянське. В результаті було пошкоджено більш як 3800 будвель, з них близько 700 пришли в аварійний стан.