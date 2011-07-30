В аеропорту Чикаго зіткнулися два пасажирських літаки
18:31, 30 липня 2011Світ
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Ведеться розслідування
Пасажирські літаки авіакомпанії Delta Air Lines зіткнулися в аеропорту Чикаго, постраждалих немає.
Про це повідомляє в суботу агентство Reuters з посиланням на представника авіакомпанії Кріс Келлі Сінглі.
"Два пасажирські літаки зачепили один одного під час вирулювання на злітно-посадкову смугу в міжнародному аеропорту О'Хара", - цитує агентство слова Сінглі.
За даними авіакомпанії, пасажири рейсів в Міннеаполіс і Атланту були евакуйовані з пошкоджених повітряних суден.
Ведеться розслідування причин зіткнення і оцінка заподіяної шкоди.
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