В аеропорту Чикаго зіткнулися два пасажирських літаки

Пасажирські літаки авіакомпанії Delta Air Lines зіткнулися в аеропорту Чикаго, постраждалих немає.

Про це повідомляє в суботу агентство Reuters з посиланням на представника авіакомпанії Кріс Келлі Сінглі.

"Два пасажирські літаки зачепили один одного під час вирулювання на злітно-посадкову смугу в міжнародному аеропорту О'Хара", - цитує агентство слова Сінглі.

За даними авіакомпанії, пасажири рейсів в Міннеаполіс і Атланту були евакуйовані з пошкоджених повітряних суден.

Ведеться розслідування причин зіткнення і оцінка заподіяної шкоди.

ТСН