Добкін погодився провести тиждень культури в Ірані

У Харкові відбудеться тиждень культури провінції Ісфаган Ісламської Республіки Іран.

Як передає кореспондент УНІАН, такої домовленості досягнуто в ході зустрічі керівництва Харківської облдержадміністрації та офіційної делегації Ісламської Республіки Іран у Харкові.

Губернатор провінції Ісфаган Алізера ЗАКЕР ЕСФАГАНІ наголосив, що у провінції Ісфаган також буде організовано та проведено тиждень культури Харківській області.

Надзвичайний та Повноважний Посол Ісламської Республіки Іран в Україні Акбар ГАСЕМІ-АЛІ-АБАДІ наголосив, що терміни проведення тижнів культури будуть визначені в ході переговорів та обмінів офіційними делегаціями Харківської області та провінції Ісфаган.

«Шляхи реалізації цього проекту будуть опрацьовані, сподіваюсь, у недалекому майбутньому, під час візиту голови Харківської облдержадміністрації в провінцію Ісфаган», - сказав він.

Посол підкреслив, що проведення тижнів культури «сприятиме більш глибокому пізнанню духовних цінностей, які виховувалися та розвивалися в наших народів протягом багатьох століть».

У свою чергу голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН прийняв пропозицію провести тиждень культури провінції Ісфаган у Харківській області. «Ми із задоволенням проведемо дні культури Ірану», - підкреслив він.