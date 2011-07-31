Кількість жертв аварії катера в Москві може зрости до 9

Кількість загиблих під час аварії катера на Москві-ріці може досягати дев`ятьох.

Сім тіл, зокрема капітана, вже підняті на поверхню. Двоє люди вважаються зниклими безвісти, повідомив РІА "Новости" представник оперативного штабу на місці події.

За даними МНС, приватний прогулянковий катер в ніч на неділю (00.58) зіткнувся з баржею. В результаті катер затонув, врятувалися семеро людей.