Кількість жертв аварії катера в Москві може зрости до 9
09:21, 31 липня 2011Світ
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При зіткненні врятувалися семеро
Кількість загиблих під час аварії катера на Москві-ріці може досягати дев`ятьох.
Сім тіл, зокрема капітана, вже підняті на поверхню. Двоє люди вважаються зниклими безвісти, повідомив РІА "Новости" представник оперативного штабу на місці події.
За даними МНС, приватний прогулянковий катер в ніч на неділю (00.58) зіткнувся з баржею. В результаті катер затонув, врятувалися семеро людей.
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