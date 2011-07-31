У США тривають переговори щодо ліміту держборгу

У Білому Домі проходять екстрені переговори між представниками Конгресу та Адміністрації Президента США Барака ОБАМИ про можливий компроміс з питання про підвищення ліміту державного боргу.

Як передає Радіо «Свобода», про це повідомив лідер демократичної більшості в Сенаті Гаррі РІД.

Він зазначив, що позиції сторін зближуються, проте ще багато питань залишається невирішеними.

Лідер республіканців у Палаті представників Джон БЕЙНЕР раніше висловив сподівання, що угода незабаром буде досягнута.

Якщо ліміт не буде підвищений, 2 серпня Сполучені Штати опиняться в стані технічного дефолта - не зможуть виділяти кошти на оплату своїх зобов`язань. І демократи, і республіканці готові підвищити ліміт, проте сперечаються з питання про заходи, необхідні для скорочення бюджетного дефіциту.