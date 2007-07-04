Вибух біля штабу НАТО в Бельгії відміняється

Тривога з приводу закладеної бомби в машині, що належить автопарку Штабу головного командування об`єднаних озброєних сил НАТО в Європі (SHAPE), розташованого в бельгійському місті Монс, виявилася помилковою.

Про це РІА «Новости» повідомив співробітник федеральної поліції.

"Було виявлено підозрілий пакет під однією з машин, що знаходилась в експлуатації автопарку генштабу. Але тривога виявилася помилковою. Рух в кварталі нормалізувався", - повідомили в поліції, відзначивши, що напередодні було перекрито рух у кварталі, в якому розташовується генштаб НАТО.

Як повідомлялося, сьогодні штаб НАТО в Європі був евакуйований через повідомлення про закладену бомбу в машині.

На місце події терміново виїхали сапери, пожежники і бригада швидкої допомоги.