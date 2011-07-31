Вулкан на Сицилії засипав попелом навколишні міста

Вулкан Етна, розташований на італійському острові Сицилія, увосьме з початку цього року відновив свою активність, котра цього разу супроводжувалася викидами фонтанів лави заввишки 450-500 метрів.

Як передає РІА «Новости», фахівці з Національного інституту геофізики і вулканології Італії зафіксували відновлення активності Етни в зоні південно-східного кратера вчора близько 20.00 за місцевим часом, яка досягла свого піку близько 23.30.

Виверження супроводжувалося сильною вібрацією земної поверхні, гучним гулом і викидами розпеченої лави.

Крім того, вулканологи зареєстрували викид вулканічного попелу, який був понесений вітром на схід і потім випав у ряді міст біля підніжжя Етни.

Проте, активність вулкану поки що ніяк не вплинула на роботу міжнародного аеропорту Фонтанаросса, розташованого поблизу міста Катанія.

Фахівці сицилійського відділення Національного інституту геофізики і сейсмології продовжують спостереження за активністю Етни.