В Ірані повісили наркоторговця

В Ірані привели у виконання ще один смертний вирок, повідомляє Радіо Свобода. На півдні країни в місті Мінаб повісили наркоторговця.

Страта відбулась у суботу. Ім`я повішеного не називають. Газета "Кайхан", яка повідомила про страту, не пише, чи була вона публічною.

Страта в Мінабі стала 173-ю цього року. За весь минулий рік в Ірані були повішені 179 осіб. Проте правозахисники заявляють, що справжня кількість виконаних смертних вироків набагато вища.