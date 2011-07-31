В Ірані повісили наркоторговця
23:40, 31 липня 2011Світ
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173-тя страта за цей рік
В Ірані привели у виконання ще один смертний вирок, повідомляє Радіо Свобода. На півдні країни в місті Мінаб повісили наркоторговця.
Страта відбулась у суботу. Ім`я повішеного не називають. Газета "Кайхан", яка повідомила про страту, не пише, чи була вона публічною.
Страта в Мінабі стала 173-ю цього року. За весь минулий рік в Ірані були повішені 179 осіб. Проте правозахисники заявляють, що справжня кількість виконаних смертних вироків набагато вища.
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