США: Сирія веде війну проти власного народу

Прес-аташе посольства Сполучених Штатів в Дамаску Джей Джей Хардер назвав те, що відбулося в місті Хама справжньою війною Сирії проти свого власного народу.

Сирійська адміністрація в офіційній заяві звинуватила збройні угрупування в нападах на військових, проте, як заявив дипломат кореспондентові Бі-бі-сі, єдиною збройною бандою в Хамі є уряд.

За словами британського міністра закордонних справ Вільяма Хейга, він був обурений тим, що Сирія не дає своєму народу висловити протест напередодні Рамадана.

Насильство сирійської армії до цивільного населення є особливо неприпустимим напередодні свята Рамадана, заявила Верховний представник ЄС із зовнішньої політики Кетрін Ештон.

"Я приголомшена останніми звістками з Сирії, де знову вбито багато цивільних під час геть невиправданого штурму сирійськими силами безпеки міста Хама з використанням танків і інших важких озброєнь проти громадян, що здійснюють своє право на мирний протест", - йдеться в заяві Ештон.

Як повідомляли раніше представники сирійської опозиції, не менше 100 людей були вбиті в результаті військової операції сирійської армії в місті Хама, яке стало одним з головних центрів антиурядових виступів.