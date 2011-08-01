Корпорація Apple багатша за уряд США
09:36, 01 серпня 2011Світ
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"Some kind of fruit company..."
За даними Moodys, у корпорації Apple Стіва Джобса вільних фінансів виявилося більше, ніж в американського уряду.
У США кількість грошей в обігу складає суму $73,7 млрд, а резерв Apple становить $ 76,4 млрд.
Найбільшого успіху за звітний квартал, що завершився в кінці червня, Apple досягла в просуванні на ринок мобільних пристроїв - смартфонів iPhone і планшетів iPad.
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