Корпорація Apple багатша за уряд США

За даними Moodys, у корпорації Apple Стіва Джобса вільних фінансів виявилося більше, ніж в американського уряду.

У США кількість грошей в обігу складає суму $73,7 млрд, а резерв Apple становить $ 76,4 млрд.

Найбільшого успіху за звітний квартал, що завершився в кінці червня, Apple досягла в просуванні на ринок мобільних пристроїв - смартфонів iPhone і планшетів iPad.

Дзеркало тижня