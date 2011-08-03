Обама: Америка житиме в межах наявних коштів

Президент США Барак Обама заявив, що законопроект про підвищення межі державного боргу, який він підписує, - це перший крок, який гарантує, що Америка житиме в межах наявних коштів, але для відновлення економіки країни необхідно зробити більше.

Обама додав, що спеціальний двосторонній (республіканці і демократи) комітет виробить проект реформи оподаткування, яка буде після цього закріплена законодавчо.

Американський лідер сказав, що необхідно знайти "збалансований підхід", при якому багатша частина населення країни платитиме більше податків, що дозволить скоротити дефіцит бюджету, наводить слова президента США РосБізнесКонсалтинг.