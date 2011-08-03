В Індії блискавки вбили 27 людей

Жертвами ударів блискавок у штаті Орісса на сході Індії за останні два дні стали 27 осіб.

Як передає РІА «Новости», посилаючись на місцеві ЗМІ, значна частина країни цими днями перебувала під впливом південно-західного мусону, який приніс із собою сильні зливи з грозами. Основна частина жертв - селяни, які виходили на роботу в поле, незважаючи на негоду.

У понеділок у різних районах штату Орісса, розташованого на березі Бенгальської затоки, блискавки вбили 17 осіб, ще 10 жителів штату стали жертвами стихії у вівторок.