ЗМІ знайшли документи Черновецького в МВС Ізраїлю (копія)

Ізраїльське інтернет-видання Izrus опублікувало копію посвідчення особи мера Києва Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, що підтверджує його ізраїльське громадянство.

Як повідомляється на сайті Izrus, роздруківку одержана абсолютно законним шляхом з бази даних МВС Ізраїлю.

Разом з тим, ЗМІ "з юридичних міркувань" затушувало окремі фрагменти цього документа. "Проте в опублікованій версії добре видно основні деталі: дата роздруковки, прізвище (два варіанти написання на івриті), ім`я, перші три цифри посвідчення особи, номер і назва міста прописки", - пише видання.

В інших документах, що також містять відомості з бази даних МВС, вказані імена батьків Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, дата його народження, імена дружини і дітей, номери їх посвідчень особи, і ту саму адресу прописки в Ізраїлі. "Імена родичів і дата народження Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО сходяться з інформацією, яка раніше публікувалася в його офіційній біографії і численних матеріалах українських ЗМІ. Відповідно, помилки бути не може: йдеться саме про градоначальника Києва, а не про його тезку і однофамільця", - наголошується на сайті.

Як повідомлялося, за даними деяких ЗМІ, мер Києва Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ і його дружина Аліна АЙВАЗОВА вже 17 років є громадянами Ізраїлю.

Відповідно до інформації, яка міститься в базі даних МВС, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ і його дружина репатріювалися до Ізраїлю 5 жовтня 1994 року.

За даними станом на липень 2011 року, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ прописаний у будинку на одній з вулиць Північного Тель-Авіва.

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ балотувався на посаду Президента України у 2004 році, був обраний мером столиці у 2006 році, до цього обирався народним депутатом України.

Також ЗМІ повідомляють, що Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ нещодавно прибув з Грузії до Ізраїлю.

В Україні подвійне громадянство заборонене.