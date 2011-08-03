Чавес призвав звільнитися від диктатури долара

Президент Венесуели Уго Чавес закликав звільнитися від диктатури долара на користь альтернативної регіональної валюти сукре, запропонованої "Боліваріанським альянсом для народів нашої Америки" (АЛБА).

"Стратегічна пропозиція щодо введення сукре як нової боліваріанської валюти як ніколи актуальна. Покінчимо з диктатурою долара!", - написав Чавес у Твіттері.

"Я підтримую сказане нашим другом - російським прем`єр-міністром Володимиром Путіним: Сполучені Штати є справжнім паразитом світової економіки!" - цитує РІА "Новости".

Чавес зробив ці коментарі у зв`язку з недавнім рішенням конгресу США підвищити планку граничного рівня державного боргу, щоб уникнути дефолту. У понеділок Володимир Путін в розмові з учасниками форуму "Селігер-2011" заявив, що американська економіка паразитує на монополізмі долара.

Сукре як унітарна регіональна система компенсації платежів при взаєморозрахунках почала вводитися в країнах АЛБА рік тому як альтернатива долару.

"Боліваріанській альянс для народів Америки" був створений за ініціативою Куби і Венесуели в 2004 році на противагу американській ініціативі вільної економічної зони двох Америк. До складу АЛБА входять Болівія, Венесуела, Гондурас, Домінікана, Куба, Нікарагуа, Еквадор, Сент-Вінсент і Гренадіни, Антігуа і Барбуда.