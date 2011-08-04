Мінфін США відновить продаж держоблігацій

Міністерство фінансів Сполучених Штатів проведе наступного тижня чергові аукціони з продажу державних облігацій США - перші після того, як минулого вівторка в країні був прийнятий закон, що передбачає підвищення ліміту державного боргу.

На аукціонах інвесторам будуть запропоновані 3-, 10- і 30-річні папери. Передбачається одержати в цілому 72 млрд доларів. Майже третина цих коштів піде на викуп раніше випущених облігацій, термін погашення яких настає 15 серпня.

В цілому сьогодні в кожному доларі видатків уряду США 40 центів становлять позикові кошти, зауважує Радіо Свобода.