У США розкрили таємне співтовариство педофілів

У США розкрито таємне співтовариство педофілів, які спілкувалися через інтернет, сказано в прес-релізі, опублікованому 3 серпня на сайті Міністерства національної безпеки США.

Звинувачення пред`явлено 72 особам, 52 з яких вже заарештовано, передає Лєнта.ру. Арешти було проведено не тільки у США, а й в інших країнах світу, зокрема у Франції, Німеччині і Швейцарії.

Учасники співтовариства спілкувалися між собою і обмінювалися зображеннями і відеоматеріалами на спеціально створеному сайті Dreamboard, який був дошкою оголошень. На сайті була складна система членства, з чотирма рівнями доступу - користувачами з найбільшою кількістю можливостей були безпосередні виробники дитячої порнографії.

Щоб не втратити доступу на сайт, членам співтовариства було необхідно постійно завантажувати нові матеріали, причому вони діставали розширений доступ до бібліотеки сайту, якщо завантажували створені ними самими матеріали або ті матеріали, яких не було ні в кого з інших учасників. За оцінкою поліції, загалом на сайті зберігалося фото- і відеоматеріалів з дитячою порнографією на 16 тисяч DVD-дисків.

З 52 затриманих 13 осіб вже дали зізнавальні свідчення, щодо чотирьох з них уже винесено вирок - вони одержали від 20 до 30 років в`язниці. Загалом співтовариство Dreamboard налічувало близько 600 учасників. Ймовірно, в ньому були й росіяни, оскільки правила поведінки на сайті було перекладено чотирма мовами, серед яких була і російська. Жодних даних про арешти в Росії, втім, у прес-релізі міністерства немає.

Сайт Dreamboard потрапив у поле зору Міністерства національної безпеки США в грудні 2009 року. За наведеними в прес-релізі словами генерального прокурора США Еріка ХОЛДЕРА, учасники сайту "Поділяли божевільну мрію про створення елітного онлайн-співтовариства для пропаганди дитячої порнографії". У сайту було п`ять адміністраторів, спіймати вдалося поки що лише двох з них.