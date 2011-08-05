У зіткненнях у Мадриді поранено десятки людей

Щонайменше 20 осіб, включаючи сімох поліцейських, отримали поранення у результаті вуличних зіткнень у Мадриді.

Сотні незадоволених економічною політикою влади і високим рівнем безробіття в країні вийшли на вулиці іспанської столиці, передає Бі-Бі-Сі.

Спочатку під спостереженням поліцейських гелікоптерів вони провели мітинг на одній з площ Мадрида, а потім перемістилися до будівлі Міністерства внутрішніх справ.

Однак як тільки вони захотіли пройти на площу Пуерта дель Соль, яка останнім часом стала трибуною для антиурядових виступів, дії поліції, за словами очевидців, перестали бути миролюбними.

Кілька поліцейських машин буквально в'їхали у ряди протестуючих, почалася бійка.

Чотирьох потерпілих доставлено до лікарні.

Протести у Мадриді розпочалися ще у середині травня і за допомогою інформації, розміщуваної на Facebook і у Twitter, перекинулися і на інші міста Іспанії.

Рівень безробіття в Іспанії найвищий в Євросоюзі – 21,3%.

Найбільш невтішні показники зайнятості серед молоді до 25 років. Серед них безробітних – 44,6%.