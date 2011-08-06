Обама спробував заспокоїти фінансові ринки

Президент США Барак Обама виступив із зверненням, в якому спробував заспокоїти світові фінансові ринки, які пережили найрізкіше падіння показників за останні три роки, повідомляє Бі-бі-сі.

Через кілька годин після того, як були оприлюднені оптимістичні дані про американське безробіття Обама запевнив, що попри сильну рецесію, світова економіка одужує.