Обама спробував заспокоїти фінансові ринки
03:13, 06 серпня 2011Світ
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Найстрімкіше падіння за три роки
Президент США Барак Обама виступив із зверненням, в якому спробував заспокоїти світові фінансові ринки, які пережили найрізкіше падіння показників за останні три роки, повідомляє Бі-бі-сі.
Через кілька годин після того, як були оприлюднені оптимістичні дані про американське безробіття Обама запевнив, що попри сильну рецесію, світова економіка одужує.
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