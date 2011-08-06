ЄС у зв'язку з арештом Тимошенко висловлює занепокоєння

Європейський Союз у зв`язку з арештом колишнього прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО висловлює занепокоєння станом верховенства права в Україні.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться в спільній заяві Верховного представника ЄС з питань спільної зовнішньої політики і політики безпеки Кетрін ЕШТОН і комісара ЄС з питань розширення і Європейської політики сусідства Стефана ФЮЛЕ, поширеному пізно ввечері 5 серпня.

«Ми вкрай занепокоєні повідомленнями про події в Печерському суді, кульмінацією яких став арешт лідера партії «Батьківщина» Юлії ТИМОШЕНКО. ЄС й інші міжнародні партнери України неодноразово наголошували на необхідності чесного, прозорого і незалежного судового процесу, аби уникнути будь-якого натяку на політику вибіркового правосуддя», - написано в заяві.

«Сьогоднішні події, таким чином, викликають занепокоєння станом верховенства права в Україні», - відзначають К.ЕШТОН і С.ФЮЛЕ.

При цьому головний дипломат ЄС і комісар з питань розширення і Європейської політики сусідства закликали Україну дотримуватися принципів і спільних цінностей, які є ключовими для «Східного партнерства».