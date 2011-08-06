S&P знизило кредитний рейтинг США

Рейтингове агентство Standard and Poor`s вперше в історії знизило кредитний рейтинг США з максимально високого рівня ААА до АА+ з негативним прогнозом.

S&P пояснило, що знизило кредитний рейтинг країни через зрослий державний борг, а також через те, що уряд США не вживає достатньо ефективних заходів для вирішення проблеми боргу.

Тим часом представник міністерства фінансів США прокоментував це рішення рейтингового агентства як помилкове, заявивши, що S&P схибило в підрахунках на 2 трлн доларів.

"Прорахунок в оцінці на два трильйони доларів свідчить сам за себе", - цитує Бі-бі-сі. Така помилка, на думку міністерства, ставить під питання компетентність експертів рейтингового агентства.