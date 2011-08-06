Німеччина стурбована арештом Тимошенко
Заяву зробив держміністр
Німеччина стурбована арештом екс-прем`єра Юлії Тимошенко.
Про це йдеться в повідомленні Міністерствазакордонних справ Німеччини.
Відповідну заяву зробив віце-міністр, держміністр МЗС Вернер Хойєр.
"Федеральний уряд ухвалив арешт сьогоднішнього лідера української опозиції Юлії Тимошенко з великою стурбованістю. Існує великий сумнів у тому, що затримання є співмірним її поведінці", - цитує Українська правда.
Хойєр також зазначив, що той факт, що багато колишніх чиновники в Україні перебувають під слідством за зловживання службовим становищем, викликає підозру в політичній мотивації судових органів України.
"Подальше зміцнення цього враження було б значною перешкодою для зближення України з Європейським Союзом", - сказав він.
Міністр також закликав український уряд до забезпечення справедливої правової процедури і незалежної правової системи.