Депутат Європарламенту про Тимошенко, суд і помсту Януковича

Депутат Європейського парламенту Чарльз ТЕННОК (група європейських консерваторів і реформістів, Велика Британія) вважає, що «судове шоу» навколо колишнього прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО «погане тхне маніпуляцією судовою системою».

Таку думку він висловив у коментарі власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі щодо рішення суду взяти Ю.ТИМОШЕНКО під варту.

За словами євродепутата, про спроби маніпуляцій свідчить не тільки поспіх, з яким проводиться процес, в рамках якого Ю.ТИМОШЕНКО надається недостатньо часу для ознайомлення з матеріалами звинувачення, а й також думки багатьох незалежних спостерігачів щодо того, що в суді оцінюються не дії самого колишнього прем`єра, а економічна політика її уряду, «що, звичайно ж, має бути предметом для рішення людей біля виборчих скриньок, а не для рішення судді, який не обирається».

«Арешт інших колишніх міністрів з періоду її (Ю.ТИМОШЕНКО – УНІАН) прем`єрства також викликають підозри у тих з нас, хто знає Україну, нео-радянські спроби Президента Віктора ЯНУКОВИЧА помститися за свій програш на виборах 2004 року, які привели до Помаранчевої революції, і видалити єдину людину, яка може загрожувати його партії на виборах до парламенту наступного року», - заявив британський депутат.

Він також повторив свій заклик до Києва, з урахуванням суперечливої природи звинувачень, висунутих проти Ю.ТИМОШЕНКО, запросити незалежних міжнародно визнаних юристів для оцінки звинувачень і самого ходу судового процесу з винесенням власного вердикту щодо того, чи дотримує Україна свої зобов`язання у сфері чесного судового процесу і незалежності судової системи, узяті у рамках членства в Раді Європи і ОБСЄ.

Ч.ТЕННОК висловив переконання у тому, що після літньої відпустки Європарламент обговорить ситуацію в Україні, особливо у світлі майбутньої ратифікації угоди про зону вільної торгівлі.

«Я, звичайно, не знаю, винна Ю.ТИМОШЕНКО чи ні, але всі кримінальні звинувачення мають викликати довіру і бути поза сумнівом доведеними, чого, на думку багатьох міжнародних спостерігачів, поки немає», - підкреслив британський депутат.