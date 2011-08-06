ПАРЄ: мета арешту Тимошенко - залякати опозицію

Президент Групи Європейської народної партії та Християнських демократів у ПАРЄ Люка ВОЛОНТЕ засуджує арешт екс-прем’єр-міністра, лідера партії "Батьківщина" Юлії ТИМОШЕНКО.

"Арешт Юлії ТИМОШЕНКО є актом свавілля та продовженням однобічних дій українських органів правосуддя проти опозиції», - йдеться у заяві Л.ВОЛОНТЕ, повідомляється на сайті Ю.ТИМОШЕНКО.

«Я звернувся до Президента ЯНУКОВИЧА з проханням дати дозвіл Юлії ТИМОШЕНКО на відвідування Семінару Групи ЄНП під час наступної пленарної сесії у Страсбурзі. Цей арешт є чіткою відповіддю керівництва країни, яка головує в Комітеті міністрів Ради Європи. Українська влада не хоче, щоб лідер опозиції брала участь та займала активну позицію у громадських дебатах в Україні та європейських країнах", - підкреслюється в заяві.

На думку Л.ВОЛОНТЕ, арешт Ю.ТИМОШЕНКО не лише порушує всі європейські стандарти, а й є неправильним рішенням для майбутнього України в Європи. "Він схожий на неприйнятне використання правосуддя з політичними цілями. Єдина мета цих дій – зашкодити діяльності та залякати опозицію в Україні. Українська влада повинна негайно звільнити Юлію ТИМОШЕНКО та дати їй дозвіл на участь у Семінарі нашої родини ЄНП, який відбудеться в рамках пленарної сесії у жовтні", - заявив він.