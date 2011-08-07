Китай: світ потребує нової резервної валюти

Найбільший кредитор США Китай піддав різкій критиці владу США за нездатність уникнути падіння рейтингу Standard & Poor`s і висловив упевненість, що світ потребує іншої резервної валюти, здатної замінити долар, повідомляє Сіньхуа.

Минули часи, коли США могли "позичити собі вихід з проблем, які вони самі і створюють, - пише агентство. - У світі повинна бути нова резервна валюта, яка замінить долар".

Про необхідність нової резервної валюти неодноразово говорила російська влада, нагадує Бі-бі-сі, і пропонувала як варіант російський рубель.

Реакція Індії на зниження рейтингу США також була негативною. Натомість Японія і Південна Корея висловили впевненість, що американські держоблігації, як і раніше, заслуговують довіри.