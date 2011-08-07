Британія замислилася про власний рейтинг S&P

Новини про пониження кредитного рейтингу США агентством Standard & Poors в Британії сприйняли як вірну ознаку необхідності продовжити політику скорочення власного бюджету, повідомляє Бі-бі-сі.

"Коли нинішіній уряд прийшов до влади, рейтинг S&P Британії був з негативним прогнозом. Завдяки рішенням, які ми прийняли, щоб впоратися з боргами Британії і підтримати зростання економіки, наш рейтинг був переглянутий", - йдеться в офіційному повідомленні уряду.

Відомо, що прем`єр-міністр Девід Камерон проінформований про ситуацію, хоча перебуває у відпустці в Італії.

Раніше стало відомо, що вперше в історії агентство S&P знизило рейтинг США з ААА до АА+, прогноз негативний.