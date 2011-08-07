Патріарх Кирил вийшов з лікарні

Патріарх Московський і всієї Русі Кирил залишив Центральну клінічну лікарню, де проходив лікування після повернення з Києва в зв'язку гострою вірусною інфекцією, і в неділю молився на літургії в Домовому храмі своєї резиденції в Передєлкіно, повідомив РІА «Новости» представник патріаршої прес-служби.

"Напередодні увечері патріарх Кирил повернувся в резиденцію з Центральної клінічної лікарні, де він проходив лікування. Самопочуття предстоятеля... задовільне", - відзначив представник прес-служби.

За його словами, після перебування в лікарні лікарі рекомендували патріархові короткочасне обмеження робочих навантажень.