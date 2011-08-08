S&P може ще знизити рейтинг США

На відновлення кредитного рейтингу США до вищого рівня може знадобитися більше 10 років, заявив керуючий рейтинговим агентством Standard & Poor`s Джон Чемберс.

"На це може піти від 9 до 18 років", - заявив він в інтерв`ю телекомпанії ABC.

"У нас було п`ять держав, які змогли відновити рейтинг ААА. На це їм знадобилося від 9 до 18 років", - цитує слова Чемберса газета конгресу США Hill.

При цьому він зазначив, що агентство може ще знизити рейтинг США, якщо президент Барак Обама і лідери конгресу не домовляться про подальше зниження рівня дефіциту бюджету.

Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor`s у п`ятницю вперше знизило кредитний рівень США на один ступінь з максимального рівня "ААА"до "АА+"на фоні проблем із лімітом державного боргу .

Білий дім звинуватив агентство S&P в маніпулюванні фактами і невірному розрахунку рейтингу.