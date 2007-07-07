Молодята поспішають скористатися щасливою прикметою

Сьогодні, в день «трьох сімок» (07.07.07), у світі відбувається весільний бум.

Як зазначає ИТАР-ТАСС, численні закохані пари побачили в цьому добру ознаку і поспішили призначити на цей день одруження.

У магічну, таємничу силу чисел люди вірили з найдавніших часів. Вважалося, що в світі немає нічого випадкового - всім управляють числа. Народження і смерть, щастя і горе, багатство і бідність, успіх і невдача – все визначається поєднанням певних цифр. Ця віра була такою сильною, що і зараз, наскільки б людина не вважала себе раціоналістом, вона все одно підсвідомо сприймає містичну символіку чисел.

Цифра 7 в цьому ряду унікальна – сім барв веселки, сім нот, сім днів Сотворіння миру, сім смертних гріхів, сім чудес світу.