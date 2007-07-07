Валдісу Пельшу зробили операцію

Відомому російському телеведучому і музиканту Валдісу ПЕЛЬШУ зроблено операцію, під час якої лікарі видалили йому частину підшлункової залози, повідомляється на сайті газети "Комсомольська правда".

За словами лікарів, В.ПЕЛЬШ перебуває у стабільно тяжкому стані.

За даними газети, лікарі ухвалили рішення зробити операцію телеведучому, оскільки у нього почала прогресувати інтоксикація організму, виникла дихальна і серцева недостатність. Будь-якої хвилини могло початися зараження крові.

Раніше ЗМІ повідомили про те, що в ніч на четвер В.ПЕЛЬШ потрапив до 12-ої клінічної лікарні Москви і був поміщений в реанімаційне відділення. Після обстеження лікарі виявили у нього тяжке ураження підшлункової залози (панкреонекроз) і дистрофію печінки.