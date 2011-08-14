Тричі губернатор Техасу хоче змінити Обаму в Білому домі

Губернатор Техасу республіканець Рік ПЕРРІ у суботу, 13 серпня, офіційно оголосив про намір балотуватися на пост президента США, передає Agence France-Presse.

"З вірою в Бога, підтримкою моєї родини і непохитною вірою в чесноту Америки я стаю кандидатом в президенти США", - йдеться у зверненні, розміщеному Р.ПЕРРІ на його сайті.

Він став губернатором Техасу в 2000 році, змінивши на цій посаді Джорджа БУША-молодшого, який переміг на президентських виборах. З тих пір Р.ПЕРРІ тричі поспіль вигравав губернаторські вибори, що є безпрецедентним випадком в історії штату.

Вибори президента США відбудуться в листопаді 2012 року. Від Демократичної партії в них візьме участь чинний глава держави - Барак ОБАМА. Серед представників Республіканської партії про намір боротися за Білий дім, окрім Р.ПЕРРІ, вже оголосили: екс-губернатор штату Массачусетс Мітт РОМНІ, колишній губернатор штату Міннесота Тім ПОЛЕНТІ і колишній посол США в Китаї Джон ХАНТСМЕН. Фаворитом серед республіканців поки є М.РОМНІ.