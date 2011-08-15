Поліція врятувала 2 тисячі собак від відправки до В'єтнаму

Прикордонна поліція і влада однієї з провінцій на півночі Таїланду перешкодили нелегальному вивозові з країни двох тисяч собак, які призначалися для відправки в ресторани В`єтнаму, де собаче м`ясо вважається делікатесом, повідомляє газета Bangkok Post.

У четвер і п`ятницю поліцейські зупинили в прикордонній зоні дві вантажівки, кузови яких були заповнені невеликими клітками, укладеними в чотири поверхи. У кожній клітці по п`ять-шість собак, повідомляє видання.

Двоє громадян Таїланду і один громадянин В`єтнаму, які супроводжували вантаж, були негайно арештовані за звинуваченням у жорстокому ставленні до тварин і нелегальній торгівлею ними.

У першій вантажівці виявилося 600 собак - як безпородних, так і породистих, в другій - 1200. Крім того, за словами затриманих, ще кількасот собак були підготовлено до перевезення.

Поліцейські і співробітники провінційної адміністрації перевели всіх собак в муніципальний притулок у столиці провінції. Газета повідомляє, що протягом суботу від жителів надійшла така кількість добровільних пожертв, що всі врятовані собаки надовго будуть забезпечені харчуванням, питною водою і медикаментами.

Оскільки Таїланд з В`єтнамом не має кордону, контрабандисти збиралися вивезти свій живий вантаж до Лаосу і скористатися недавно збудованою дорогою, яка є продовженням шосе з таїландської території. Потім злочинці збиралися переїхати через лаоський кордон до В`єтнаму.

У В`єтнамі, як у Кореї і в деяких провінціях Китаю, собаче м`ясо вважається делікатесом. У в`єтнамських містах є спеціальні "собачі ринки", на яких продається сире собаче м`ясо і цілі тушки. Є в цих країнах і спеціальні породи собак, виведені "на м`ясо". Проте ресторатори у В`єтнамі не гидують і придбанням собак, крадених у сусідніх країнах.

За даними ЗМІ, останнім часом як у Таїланді, так і в Лаосі почастішали випадки крадіжки домашніх собак.

У Таїланді, зауважує кореспондент РІА "Новости", до собак, навіть бродячих, ставляться добре. У країні немає "безпритульних" собак: навіть у містах невеликі їх зграї в житлових кварталах завжди одержують від людей харчі та воду, охороняють автостоянки і будинки.