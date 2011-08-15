Мінськ назвав санкції США актом агресії проти Росії і Білорусі

Прем`єр-міністр Білорусі Михайло М`ясникович назвав нові санкції, запроваджені США минулого тижня, агресією проти народу і викликом Союзній державі, повідомляє Бі-бі-сі.

"Це акт агресії щодо білоруського народу, економіки нашої країни і секторів, які тісно пов`язані з кооперацією з Російською Федерацією", - сказав М`ясникович на засідання ради міністрів Союзної держави Росії і Білорусії.

За словами чиновника, "певною мірою це виклик і нашій Союзній державі, і ЄЕП". У зв`язку з цим, як сказав М`ясникович, Мінськ розраховує на підтримку Росії і Казахстану, щоб подолати наслідки американських санкцій.

Санкції, як повідомлялося, були введені проти компаній "Білшина", "Гродно Азот", "Гродно Хімволокно" і "Нафтан". Крім того, США значно розширили список білоруських чиновників, яким заборонено в`їзд до країни, проте їх імена названі не були.