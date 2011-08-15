У Москві відбудеться суд щодо ліквідації Об'єднання українців

Чергове судове засідання у справі про закриття Об`єднання українців Росії (ОУР) відбудеться 1 вересня у Москві.

Як повідомив власному кореспонденту УНІАН у РФ адвокат Алім ЖГУЛЬОВ, який представляє у суді інтереси ОУР, таке рішення було ухвалене 26 липня на засіданні Замоскворецького суду, у провадженні якого знаходиться справа.

Адвокат зазначив, що на суді як обвинувач виступає Міністерство юстиції РФ, а ОУР - відповідач.

За його словами, як свідків викликали екс-співголову ОУР Валерія СЕМЕНЕНКА, якому і ставиться у провину порушення статуту організації, а саме - виступ від імені ОУР у програми «Свобода мысли» на «5-му каналі» (Санкт-Петербург) і в ефірі радіо «Свобода» у той час, коли діяльність організації була припинена.

А.ЖГУЛЬОВ підкреслив, що сам В.СЕМЕНЕНКО звинувачення на суді заперечував і заявив, що його висловлювання у російських ЗМІ (січень і квітень 2010 року) про різні аспекти українсько-російських відносин (Голодомор, роль ОУН-УПА і Івана Мазепи в українській історії, а також зовнішньополітичний курс України) відображають його особисту позицію, а не позицію всієї української громади Росії. На підтвердження своїх слів він надав суду відповідну довідку від радіо «Свобода», в якій йшлося, що на програму В.СЕМЕНЕНКА запрошували як приватну особа, зазначив адвокат.

За інформацією А.ЖГУЛЬОВА, аналогічного документа від «5-го каналу» одержати поки що не вдалося, оскільки, за інформацією редакції, дана програма вже розформована.

А.ЖГУЛЬОВ підкреслив, що на наступне засідання суду захист запросить й інших свідків, які підтвердять безпідставність звинувачень.

За його словами, другим свідком у справі про ліквідацію ОУР став Микола ЖУРАВЛЬОВ, від імені якого і була написана скарга на діяльність В.СЕМЕНЕНКА. На запитання адвоката ОУР про рід занять свідка, М.ЖУРАВЛЬОВ відповів, що він є приватним підприємцем. У розмовах він також представлявся правозахисником, що вивчає діяльність ОУР.

Адвокат зазначив, що судовий розгляд у Замоскворецькому суді має велике значення - його результати і будуть покладені в основу рішення Верховного суду РФ у справі про ліквідацію Об`єднання українців Росії.

Як повідомляв УНІАН, на початку 2011 року Міністерство юстиції Росії звернулося до Верховного суду РФ з проханням ліквідувати Об`єднання українців Росії через недотримання положень чинного законодавства і власного статуту ОУР.

Пізніше ВС припинив провадження про ліквідацію Об`єднання українців Росії і повернув справу до районного суду Москви.

21 травня позачерговий VI з`їзд українців Росії обрав головою ОУР Тараса ДУДКА.

27 січня 2010 року рішенням Верховного суду РФ була остаточно ліквідована Федеральна національно-культурна автономія українців Росії (ФНКА УР), що існувала з 27 березня 1998 року. Позов Мінюсту РФ базувався на скарзі активіста фонду «Родіна» М.ЖУРАВЛЬОВА, який заявляв, що ФНКА УР «веде політичну діяльність, прославляє бандерівців і виливає негатив на Росію».