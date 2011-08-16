Газпром: "Північний потік" готовий

Завершено підготовку до заповнення газом газопроводу «Північний потік».

Про це УНІАН повідомили в управлінні інформації ВАТ «Газпром» за підсумками наради з питань проектування і будівництва на північному заході Росії газопроводів «Ухта - Торжок», «Починки - Грязовець», «Грязовець - Виборг», «СРТО — Торжок», лінійних компресорних станцій і розширення Грязовецького газотранспортного вузла.

«В даний час завершено випробування «під навантаженням» установки для підготовки газу до заповнення «Північного потоку». Заповнення заплановане на вересень цього року і є необхідним технологічним етапом перед початком роботи установки підготовки газу до транспортування і газоперекачувальних агрегатів (ГПА), які забезпечуватимуть доставку газу споживачам», - говориться в повідомленні.

Також завершено монтаж установки підготовки газу до транспортування і ГПА загальною потужністю 210 МВт.

Учасники наради відзначили високу інтенсивність робіт з розширення газотранспортних потужностей на північному заході Росії.