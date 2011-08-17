Стрімко вповільнилося зростання ВВП єврозони

Загальний обсяг економік 17 країн єврозони протягом II кварталу збільшився на 0,2% - це в 4 рази менше, ніж у I кварталі року, повідомляє Радіо Свобода з посиланням на дані Євростату.

Найбільше серед цих країн зростання ВВП за період з квітня по червень було в Естонії (1,8%), Фінляндії (1,2%) та Австрії (1%).

У Німеччині загальний обсяг економіки збільшився на 0,1%, це дворічний мінімум, - після зростання на 1,3% в I кварталі року. У Франції, другій за обсягами економіці єврозони, приріст ВВП з квітня по червень виявився нульовим - після зростання на 0,9% в I кварталі року.

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У Сполучених Штатах обсяг промислового виробництва збільшився протягом липня на 0,9% - це максимальне зростання з початку року, повідомила Федеральна резервна система.

Загальний обсяг американської економіки в II кварталі збільшився на 1,3% до рівня квітня-червня минулого року, за даними Міністерства торгівлі, - після зростання в I кварталі лише на 0,4%.