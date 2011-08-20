Національну гвардію Каліфорнії цікавить підготовка сержантів в Україні

Військові України та США обговорили перспективи співробітництва між Збройними силами України та Національною гвардією штату Каліфорнія.

Як повідомили УНІАН в Департаменті преси та зв’язків із ЗМІ Міністерства оборони України, про це йшлося під час зустрічі начальника Генерального штабу – Головнокомандувача ЗСУ генерал-полковника Григорія ПЕДЧЕНКА та генерал-ад’ютанта Національної гвардії штату Каліфорнія (США) генерал-майора Девіда БОЛДВІНА.

Г.ПЕДЧЕНКО зазначив, що лише цього року між Національною гвардією та ЗСУ було заплановано 11 заходів військового співробітництва, із яких станом на нинішній час виконано вже 8.

Обговорюючи перспективи двостороннього співробітництва, Г.ПЕДЧЕНКО зауважив, що українська сторона прагне вивчити різні галузі досвіду ЗС США, здатних посприяти розвитку українського війська. Серед перспективних напрямів співпраці, в яких зацікавлені Збройні сили України, – консультативно-дорадча допомога у галузях військового будівництва, зокрема, обмін досвідом щодо створення професійної армії, спільна участь у багатонаціональних військових навчаннях, операціях з врегулювання кризових ситуацій під егідою міжнародних організацій, підготовка українських військовослужбовців у військових навчальних закладах США та інші.

«Співробітництво між Збройними силами України та Національною гвардією штату Каліфорнія має стійку позитивну динаміку щодо його розвитку, – наголосив Г.ПЕДЧЕНКО.

У свою чергу Д.БОЛДВІН висловив зацікавленість надалі розширювати сфери співробітництва зі Збройними силами України та нарощувати обсяги співпраці.

За його словами, американська сторона зацікавлена у досвіді, набутому Збройними силами України щодо системи підготовки професійних сержантів, взаємодії між Збройними силами України та органами цивільної влади стосовно ліквідації наслідків стихійних лих, а також протидії тероризму під час футбольного чемпіонату Євро-2012.