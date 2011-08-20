ХАМАС заявив про припинення перемир'я з Ізраїлем

Командування правлячого в секторі Газа угрупрвання ХАМАС заявило про припинення фактичного перемир`я з Ізраїлем, яке тривало два роки, після серії акцій ізраїльських військових, здійснених у відповідь на серію терактів в місті Ейлат, повідомляє Reuters.

Заява була трансльована на радіохвилі угруповання після двох чергових авіаударів ВПС Ізраїлю: "Більше немає ніякого перемир`я з ворогом", - йдеться в заяві ХАМАС.

Кількість палестинців, які загинули за останні 24 години в результаті авіанальотів ізраїльтян, зросла до 15 осіб. Палестинські ЗМІ повідомляють, що починаючи з ранку п`ятниці ізраїльські військові літаки атакували 13 об`єктів в різних частинах сектора Газа.

Авіаудари, нагадує РІА "Новости", стали відповіддю на здійснену бойовиками у четвер серію нападів в районі ізраїльського курортного міста Ейлат. Поблизу ізраїльсько-єгипетського кордону група бойовиків обстріляла рейсові автобуси. Крім того, на фугасі був підірваний ізраїльський патрульний автомобіль. Загинули восьмеро людей, десятки дістали поранення.

Того ж дня ізраїльські ВПС завдали ракетних ударів по сектору Газа, знищивши керівників палестинської організації "Комітети народного опору", на яку Ізраїль поклав відповідальність за теракти.